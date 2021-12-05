Son dakika gündem: ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika gündem haberi... VAN'ın Özalp ilçesinde tırmandığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VAN'ın Özalp ilçesinde tırmandığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Özalp ilçesi Güzdeymez Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi alıp, indirdi. Ekipler, bir süre besledikleri kediyi daha sonra sahibine teslim etti.

İtfaiye, Özalp, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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