Elektrik direğinde mahsur kalan leylek yavruları koruma altına alındı

Kayseri'de anneleri öldüğü için elektrik direğinde mahsur kalan 2 leylek yavrusu koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde elektrik direği üzerindeki yuvada iki yavru leyleğin yalnız kaldığını fark eden yöre halkı durumu ekiplere bildirdi.

Çevredekilerle yapılan görüşmede anne leyleğin trafik kazasında öldüğü, yuvaya başka herhangi bir leyleğin gelmediği, müdahale edilmediği zaman yavruların ölebileceğinin anlaşılması üzerine ekiplerce çalışma başlatıldı.

Leylekler, Müdürlük ekipleri ve Develi Belediyesi İtfaiye ekipleri iş birliği ile kurtarıldı.

Açlık ve susuzluktan zayıf düşen yavrular Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime bakım ve rehabilite işlemleri için teslim edildi.

Leyleklerin uçabilecek düzeye eriştiklerinde doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı duyuruldu.