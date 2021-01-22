Bunun adı ölüm oyunu - Son Dakika

Bunun adı ölüm oyunu
22.01.2021 12:37
Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı elektrikleri kesilen köylüler, direğe çıkarak teller üzerinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı elektrikleri kesilen köylüler, direğe çıkarak teller üzerinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Köylülerin yapmış olduğu tehlikeli hareket pes dedirtti.
Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı merkeze bağlı birçok köyde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisinin teller üzerindeki kar kütlelerinden oluştuğunu düşünen köylüler, direğe çıkarak tellerdeki karları temizlemeye çalıştı. Köylülerin yapmış olduğu tehlikeli hareket görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
(Selami Deniz/İHA)
Son Dakika AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş İki kişinin intiharına şahit olan Lee Ryan'ın trajik anısı: Genç yaşta öleceğimi düşündüm Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Tehdit büyüyor! Çekirgeler bu kez Kenya'nın 15 ilçesini istila etti İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...