Elektrik direğinde sıkışan kedi kurtarıldı
1 saat önce
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, elektrik direğine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Vezirköprü
ilçesinde, elektrik direğine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gelincik Evler Sitesi çevresine montaj edilecek boru şeklindeki elektrik direği içinden kedi sesi geldiğini fark edenler, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir direği kesip, yavru kediyi kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve olay yerinden bir an olsun ayrılmayan annesiyle buluşturulan yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.
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