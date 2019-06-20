Son Dakika Haberleri: Elektrik direğinde sıkışan kedi kurtarıldı
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Elektrik direğinde sıkışan kedi kurtarıldı

1 saat önce

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, elektrik direğine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elektrik direğinde sıkışan kedi kurtarıldı, System.String[]
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, elektrik direğine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gelincik Evler Sitesi çevresine montaj edilecek boru şeklindeki elektrik direği içinden kedi sesi geldiğini fark edenler, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir direği kesip, yavru kediyi kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve olay yerinden bir an olsun ayrılmayan annesiyle buluşturulan yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu. 


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
Vezirköprü, İtfaiye, Samsun, Güncel
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