Son Dakika | Elektrik direğindeki patlamalar anları kamerada

Son dakika habere göre Elektrik direğindeki patlamalar anları kamerada Elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı Cep telefonuyla görüntü alan vatandaş olay spiker gibi anlattı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yağan yağmur sonrası elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı.

Elektrik direğindeki patlamalar anları kamerada Elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı Cep telefonuyla görüntü alan vatandaş olay spiker gibi anlattı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yağan yağmur sonrası elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşın olayı bir spiker gibi anlatması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşandı. Yağmur sonrası elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı. Patlamayı duyan vatandaşlar dışarı koştu. Alevlerin yükseldiği direğin yanında park halinde bulunan araçlar yanma tehlikesi atlattı. Olayı spiker gibi anlattı Patlamayla birlikte cep telefonuyla kayda giren vatandaş, olayı bir spiker gibi anlattı. Yenice Mahallesinde elektrik telinin koptuğunu ve patlama yaşandığını anlatan vatandaş, "Arabayı havaya uçurabilir. Eyyübiye'nin bütün trafoları patlıyor. Hepsi patlıyor. Oradaki yanıyor, bak cırcır ediyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak

Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim

Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?

İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi

Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!

Bahar Candan karakolluk oldu