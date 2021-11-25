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Elektrik direğindeki patlamaları spiker gibi anlatan genç o anları anlattı - Son Dakika

Elektrik direğindeki patlamaları spiker gibi anlatan genç o anları anlattı

25.11.2021 14:46

Elektrik direğindeki patlamaları spiker gibi anlatan genç o anları anlattı Ömer Saklantı: "Video sonrası herkes beni arıyor" Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yağmur sonrası elektrik direğinde yaşanan patlamaları cep telefonu ile kaydeden ve Urfa şivesiyle spiker gibi anlatan genç, o anları anlatı.

Elektrik direğindeki patlamaları spiker gibi anlatan genç o anları anlattı

Ömer Saklantı: "Video sonrası herkes beni arıyor"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yağmur sonrası elektrik direğinde yaşanan patlamaları cep telefonu ile kaydeden ve Urfa şivesiyle spiker gibi anlatan genç, o anları anlatı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde, yağan yağmur sonrası elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı. O anları cep telefonuyla kaydeden Ömer Saklantı isimli genç, olayı bir spiker gibi anlatması ile dikkatleri üzerine çekmişti. Alevlerin yükseldiği direğin yanında park halinde bulunan araçlar da yaşanan tehlike sonrası son anda sahipleri tarafından çekilerek, yanmaktan kurtarıldı. Herkesin korktuğu tehlikeli anları bir spiker gibi cep telefonu ile kaydeden Saklantı, "Arabayı havaya uçurabilir. Eyyübiye'nin bütün trafoları patlıyor. Hepsi patlıyor. Oradaki yanıyor, bak cırcır ediyor" diyerek sosyal medyayı salladı.

"Video sonrası herkes beni arıyor"

O anları anlatan Ömer Saklantı, "Abi şimdi biraz yağmur yağdı. Karşımdaki elektrik direklerinde patlamalar yaşandı. Orada araçlar vardı. Trafolar yanacaktı. Bende uzaktan telefonla yakınlaştırıp o anları kaydediyordum. Daha sonra o anları anlatıyordum. Elektrik direklerinde patlamalar yaşanıyordu. Patlamalar olurken hiç korkmadım. Yağmur yağıyordu, millet korkuyordu. Daha sonra balkondan bakanlar vardı, arabasını çekenler oldu. O anları kayıt altına aldıktan sonra arkadaşlarıma attım. Ben o anları anlatırken patlıyor, patlıyor, dedim. Daha sonra arkadaşlarım, ailem beni televizyonda patlamaları anlatırken görmüş. Beni aradılar, bu durum hoşuma gitti. Televizyonda haberlere çıkmıştım. Arkadaşlarıma teşekkür ettim. Herkes ondan sonra beni arıyor" ifadelerini kullandı.

Mahallede elektrik kesintilerinin sürekli olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin duruma bir çözüm bulmasını istedi. Mahallede fırın işleten esnaf, karanlıkta çalıştığını belirterek, elektrik kesintilerinin yaşanmaması için kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Elektrik direğindeki patlamaları spiker gibi anlatan genç o anları anlattı
Elektrik direğindeki patlamaları spiker gibi anlatan genç o anları anlattı
Elektrik direğindeki patlamaları spiker gibi anlatan genç o anları anlattı
Elektrik direğindeki patlamaları spiker gibi anlatan genç o anları anlattı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğindeki patlamaları spiker gibi anlatan genç o anları anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik direğindeki patlamaları spiker gibi anlatan genç o anları anlattı - Son Dakika
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