ELEKTRİK DİREĞİNDEKİ YUVASINDA BACAĞINA İP DOLANAN LEYLEK KURTARILDI - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde elektrik direğine yaptığı yuvada, bacağına ip dolanan leylek kurtarıldı.

Keşan'a bağlı Kozköy köyünde, elektrik direğine yuva yapan leyleğin bacağına ip dolandı. Durumu fark eden köylüler, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, leyleğin bacağına dolanan ipi keserek kurtardı.

TREDAŞ arıza bakım ve onarım görevlisi Vahit Şen, "Dün akşam, 21.30 sıralarında bir ihbar aldık. Gelen ihbarda elektrik direğine yuva yapan leyleğin çırpınıp uçamadığı ve acı çektiği bilgisi verildi. Ekip arkadaşımla ilgili elektrik direğine intikal ettik. Direğe çıkıp baktığımızda, bir anne leyleğin ayağına ip dolandığını ve uçamadığını gördük. İpi keserek, onu ait olduğu yere geri saldık. Kim bilir bu anne leylek, ne kadar acı çekti. Yavrularına kaç gün bakamadı, besleyemedi? Buradan seslenmek istiyorum; lütfen doğaya çöp atmayalım. Çünkü leylekler plastik atığı, çalı, çırpı zannederek yuvasına götürüyor. Sonrasında da ip ayağına dolanıp uçamıyorlar. Doğaya atılan her çöp, her canlı için zararlıdır" dedi.