Son Dakika Haberleri: Elektrik direğinden düşen çocuk ağır yaralandı
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Elektrik direğinden düşen çocuk ağır yaralandı

17 dakika önce

SİİRT'in Eruh ilçesinde, 7 yaşındaki Bülent Yıldız, oyun oynamak için çıktığı elektrik direğinden düşerek ağır yaralandı.

Elektrik direğinden düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]
SİİRT'in Eruh ilçesinde, 7 yaşındaki Bülent Yıldız, oyun oynamak için çıktığı elektrik direğinden düşerek ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Eruh ilçesinde meydana geldi. Kekliktepe köyünde oturan Bülent Yıldız, iddiaya göre oyun oynamak için elektrik direğine çıktı. Küçük çocuk, dengesini kaybedip direkten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk  Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Yıldız, hayati tehlikesi bulunmasıyla nedeniyle  Siirt'e sevk edildi.


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:03 Kaynak: DHA
Eruh, Siirt, Güncel
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