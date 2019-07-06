Elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:41 Kaynak: AA
'ın Ereğli ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ormanlı
beldesi Artıklar köyü Kayıplar Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan Ali T, kına eğlencesi için hat çekmeye çalışırken beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ali T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Akıma kapıldığı için düştüğü sanılan Ali T'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
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