Son Dakika Haberleri: Elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti
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Elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ormanlı beldesi Artıklar köyü Kayıplar Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan Ali T, kına eğlencesi için hat çekmeye çalışırken beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ali T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Akıma kapıldığı için düştüğü sanılan Ali T'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:41 Kaynak: AA
Zonguldak, Ormanlı, Güncel
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