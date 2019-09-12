Elektrik direğinden düşen kişi öldü

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, elektrik direğinden düştüğü belirtilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Belen yaylasında elektrik direğinin yakınında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Telefonla görüşmek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybederek düştüğü değerlendirilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.