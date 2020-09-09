Elektrik direğinden düştü, ağır yaralandı - Son Dakika

Elektrik direğinden düştü, ağır yaralandı

ÇORUM - Çorum'da elektrik direğinden evinin çatısına çıkmak isterken yere düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Gökköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 yaşındaki Kenan T. elektrik direğine tırmanarak evinin çatısına çıkmaya çalışırken bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen vatandaş ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı ile olay yerine ambulans çağrıldı. 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kenan T. yoğun bakıma kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.