Elektrik direğinden kablo çalarken canından oldu - Son Dakika
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Elektrik direğinden kablo çalarken canından oldu

25.03.2022 15:59
Elektrik direğinden kablo çalarken canından oldu

Kırklareli'nde kabloları çalmak için elektrik direğine çıkan şüpheli, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde kabloları çalmak için elektrik direğine çıkan şüpheli, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kablo çalmak için elektrik direğine çıkan S.A., akıma kapıldı. Direğin yanında hareketsiz yatan S.A.'yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

S.A.'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KIRKLARELİ

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Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğinden kablo çalarken canından oldu - Son Dakika


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