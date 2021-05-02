ELEKTRİK DİREĞİNDEN KIVILCIM DÜŞTÜ, SAMANLIK YANDI - Son Dakika

ELEKTRİK DİREĞİNDEN KIVILCIM DÜŞTÜ, SAMANLIK YANDI
02.05.2021 15:34
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, elektrik direğinin kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımlar samanlığa sıçradı.
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, elektrik direğinin kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımlar samanlığa sıçradı. itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında samanlık küle döndü.
Gümüşova Kışla Mahallesi'nde Osman Koç'a ait evin bahçesindeki samanlıkta, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm samanlığı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemede samanlığın yanında bulunan elektrik direğinde kısa devre meydana geldiği, kıvılcımların samanların üzerine düşmesi sonucu yangının çıktığı belirlendi. Samanlığın küle öndüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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