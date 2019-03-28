Son Dakika Haberleri: Elektrik Direğinden Kopan Kablo Alev Aldı, Mahalleli Korku Yaşadı

Elektrik Direğinden Kopan Kablo Alev Aldı, Mahalleli Korku Yaşadı

40 dakika önce

ŞANLIURFA'da Eyyüpkent Mahallesi'nde, elektrik direğinden kopan kablolar kıvılcım çıkararak yanmaya başladı.

Elektrik Direğinden Kopan Kablo Alev Aldı, Mahalleli Korku Yaşadı, System.String[]
ŞANLIURFA'da Eyyüpkent Mahallesi'nde, elektrik direğinden kopan kablolar kıvılcım çıkararak yanmaya başladı. Mahallede korkuya yol açan kabloların kopması sonucu yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sabah saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi 3995'inci sokakta bir elektrik direğindeki kablolar aşırı ısınma sonucu koptu. Koparak yere düşmesinin ardından kıvılcım alan ve patlama benzeri sesler çıkaran kablonun bulunduğu sokakta yaşayanlar paniğe kapıldı. Korkudan evlerine giremeyenler, durumu DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen ekipler, bölgedeki elektriği kestikten sonra kabloların onarımı için çalışma başlattı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Sabah, Şanlıurfa, Güncel
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