Son Dakika Haberleri: Elektrik direğine çarpan alkollü sürücü karşı şeride geçerek durabildi
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Elektrik direğine çarpan alkollü sürücü karşı şeride geçerek durabildi

7 dakika önce

Elektrik direğine çarpan alkollü sürücü karşı şeride geçerek durabildiGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü önce aydınlatma direğine çarptı sonra karşı yola geçti.

Elektrik direğine çarpan alkollü sürücü karşı şeride geçerek durabildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü önce aydınlatma direğine çarptı sonra karşı yola geçti.

Edinilen bilgiye göre; İslahiye Hatay karayolunun 2. kilometresi Kırıkçalı mahallesinde seyir halinde bulunan O.Y.yönetimindeki 27 SE 441 plakalı otomobil önce orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdi. Karşı yola geçerek durabilen sürücü O.Y. çarpmanın etkisi ile yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralanan sürücünün 293 promil alkollü olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Elektrik direğine çarpan alkollü sürücü karşı şeride geçerek durabildi

İslahiye İlçesi, Gaziantep, İslahiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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