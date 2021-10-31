Elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları belirlenemedi - Son Dakika

Elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları belirlenemedi

Adıyaman'da yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, beton elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu hurdaya dönen otomobilde korkunç bir şekilde hayatını kaybeden iki kişinin cesedi AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ölen kişilerin kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı.

Adıyaman Altınşehir Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki beton elektrik direğine çarptı. 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilde bulunan 2 kişinin kazada hayatını kaybettiği belirlendi. KİMLİKLERİ HENÜZ BELİRLENMEDİ Ölen kişilerin cansız bedenleri kimlik tespiti ve otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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