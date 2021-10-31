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Elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları belirlenemedi - Son Dakika

Elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları belirlenemedi

31.10.2021 10:37

Adıyaman'da yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, beton elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu hurdaya dönen otomobilde korkunç bir şekilde hayatını kaybeden iki kişinin cesedi AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ölen kişilerin kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı.

Adıyaman Altınşehir Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.

Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobil beton elektrik direğine çarptı; 2 ölü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilde bulunan 2 kişinin kazada hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobil beton elektrik direğine çarptı; 2 ölü

KİMLİKLERİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Ölen kişilerin cansız bedenleri kimlik tespiti ve otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobil beton elektrik direğine çarptı; 2 ölü
Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobil beton elektrik direğine çarptı; 2 ölü
Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobil beton elektrik direğine çarptı; 2 ölü
Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobil beton elektrik direğine çarptı; 2 ölü
Elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları belirlenemedi

Adıyaman, Otomobil, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları belirlenemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları belirlenemedi - Son Dakika
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