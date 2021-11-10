ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

KONYA'da 17 kişinin yaralandığı belediyesi otobüsünün yolun kenarındaki elektrik direğine çarpma anı araç kameraya yansıdı. Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Emrah Eksik yönetimindeki 42 DLG 13 plakalı otobüs, yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı. Kaza, karşı yönden gelen aracın otobüsün şeridine girmesi ve sürücünün sağa doğru manevra yapması sonucu elektrik direğine çarpmasıyla meydana geldiği öne sürülmüştü. Ancak araç kamerası kayıtlarına yansıyankaza görüntülerinde otobüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkıp direğe çarptığı görüldü. Kazada yaralanan yolcuların da tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.