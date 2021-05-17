Elektrik direğine çarpan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrik direğine çarpan cipteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Altıntepe Mahallesi'nden Sarayköy yönüne giden Ozan Yeşil (31) yönetimindeki 48 TC 671 plakalı cip, Altınova mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza bölgesine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, elektrik direğini bölen ve hurda yığınına dönen cipin sürücüsü Yeşil ile aynı araçtaki Erkan Batum'un (40) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine morguna kaldırıldı.

Bu arada Yeşil'in, infaz koruma memuru olduğu, araç satın almaya gidecek akrabası Batum'u otogara götürdüğü öğrenildi.

Elektrik direğini bölen ve hurda yığınına dönen araç, vinçle kaldırıldı.