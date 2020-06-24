Elektrik direğine çarpan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Elektrik direğine çarpan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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