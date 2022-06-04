Elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

04.06.2022 21:21
Elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tersaneler Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında Nurullah Tukur idaresindeki 34 EP 4046 kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücüyü Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri çıkararak 112 acil servis ekiplerine teslim etti.

Yaralı ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA

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Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı Otomobiliyle kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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