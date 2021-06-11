Üye Girişi
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı

11.06.2021 20:52

Gelen son dakika haberine göre Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik direğine çarpan kamyonette bulunan iki kardeş sıkışarak yaralandı.

Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik direğine çarpan kamyonette bulunan iki kardeş sıkışarak yaralandı. Yaralı gençleri itfaiye güçlükle kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan, Mehmet Kürşat Şahiner yönetimindeki 07 UP 725 plakalı ticari araç yoldan çıktı. Önüne motosiklet çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen kamyonet, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yolcu Adem Şahiner ve sürücü Mehmet Kürşat Şahiner itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan kardeşler, olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı

Mehmet Kürşat, Gazipaşa, Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı 21:09 Arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı Sağlık Bakanı Koca: Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız 20:48 Sağlık Bakanı Koca: Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'yla karşılaşacak A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu 20:38 EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'yla karşılaşacak A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı 20:21 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi 19:25 Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı 17:47 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL 17:23 Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı 16:00 Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Oytun Özdoğan yaptığı paylaşımla takıma veda etti Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Oytun Özdoğan yaptığı paylaşımla takıma veda etti         
21:42
Sedat Peker'in videolarında adı geçen MİSİAD Başkanı Feridun Öncel dahil gözaltına alınan 3 şüpheli serbest Sedat Peker'in videolarında adı geçen MİSİAD Başkanı Feridun Öncel dahil gözaltına alınan 3 şüpheli serbest         
21:07
Karısının başka erkekle ilişkisini kaldıramayan adam, kızlarını öldürüp cesetlerini okyanusa attı Karısının başka erkekle ilişkisini kaldıramayan adam, kızlarını öldürüp cesetlerini okyanusa attı         
20:45
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı         
19:12
Aslı Enver yakalandı! Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi         
17:40
Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var         
16:54
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu         
15:30
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 21:58:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement