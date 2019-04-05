Elektrik Direğine Çarpan Lüks Otomobilde Maddi Hasar Oluştu
1 saat önce
Elektrik direğine çarpan lüks otomobilde maddi hasar oluştuKARAMAN - Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı.
Elektrik direğine çarpan lüks otomobilde maddi hasar oluştu
KARAMAN - Karaman
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kaza, saat 22.45 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 232'nci sokak girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 70 HD 333 plakalı otomobil, sokağa dönüş yaptığı esnada, kontrolünü kaybederek kaldırımdaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsüne bir şey olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis
, kaza yapan aracı çekici ile otoparka çektirirken, sürücüsünü de kimlik tespiti için polis merkezine götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:21 Kaynak: İHA
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