Elektrik direğine çarpan midibüs uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde elektrik direğine çarpan midibüsteki 3 kişi yaralandı.
Kerem U'nun kullandığı 34 RV 1528 plakalı midibüs, Uçmakdere Mahallesi'nde kontrol çıkarak, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AAT 375 plakalı otomobile çarptı.
Ardından bariyerlere ve elektrik direğine çarpan midibüs, yol kenarında yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu.
Sürücü Kerem U, eşi Sabeh U. ve bebekleri Rabia yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ-Şarköy yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.