Elektrik direğine çarpan midibüs uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

Tekirdağ-Şarköy yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Kerem U., eşi Sabeh ve bebekleri Rabia yaralandı.

Ardından bariyerlere ve elektrik direğine çarpan midübüs, yol kenarında yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu.

Kerem U'nun kullandığı 34 RV 1528 plakalı midibüs, Uçmakdere Mahallesi'nde kontrol çıkarak, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AAT 375 plakalı otomobile çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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