Son Dakika Haberleri: Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

28 dakika önce

BURSA'da, virajda kontrolden çıkan motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü Umut Uslu (18), hayatını kaybetti.

Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]
BURSA'da, virajda kontrolden çıkan motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü Umut Uslu (18), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Demirdere Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Umut Uslu'nun kullandığı plakasız motosiklet, virajda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan Uslu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Uslu, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uslu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


- Bursa
Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:50 Kaynak: DHA
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