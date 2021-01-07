Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

07.01.2021 01:07

Adana'da otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Adana'da otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta ağır yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarıldı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samet Caymaz kullandığı 23 DK 566 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Caymaz, itfaiye cankur ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan Caymaz sağlık ekiplerine Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı. - ADANA

Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Otomobil, İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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