Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

08.05.2022 20:47

Son dakika haberler: Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü.

Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

KASTAMONU - Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Ayhan Derici idaresindeki 37 AV 364 plakalı Tofaş marka otomobil, Öz Bereket Kavşağına yakın bir noktaya geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle araç ikiye bölündü ve motor aksamı gövdesinden ayrılarak yaklaşık 10 metre mesafeye sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Ayhan Derici olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ayhan Derici'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol, bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan polis ekipleri, kazayı izlemek için olay yerine gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırmakta güçlük çekti.

Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

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Alparslan Türkeş Bulvarı, Kastamonu, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü - Son Dakika
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