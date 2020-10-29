Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
29.10.2020 09:42
Kırşehir'in Kaman ilçesinde halde otomobili ile 2 elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde halde otomobili ile 2 elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Kaman ilçesine bağlı Hacıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.T. yönetimindeki 40 KK 959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 2 farklı elektrik direğine çarparak takla attı. Kaza sonrası Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen sürücü E.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KIRŞEHİR
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