Elektrik direğine çarpan otomobil, tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, tarlaya savruldu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Sivas- Malatya yolu Konakpınar mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Malatya yönüne giden Selami Demir (37) yönetimindeki 58 BZ 891 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya savruldu. Kazada otomobilde bulunan Sema Kaçmaz (37) yaşamını yitirdi; sürücü Selami Demir ile Zehra Demir, Zeynep Hatip ve Eşref Hatip ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradan da Sivas merkezindeki hastanelere sevk edildi. Eşref Hatip'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.