Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü - Son Dakika

Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü

02.03.2021 04:12

Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü Adana'da elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak tarlaya devrilen otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi öldü.

Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü

ADANA - Adana'da elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak tarlaya devrilen otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi öldü.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kadın kullandığı 77 AAF 547 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından takla atarak tarlaya devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kimliği belirlenemeyen kadın sürücü ve yolcu konumundaki Hasan Tekdemir (22)' i çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptığı inceleme iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişilerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü

Otomobil, Adana, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü - Son Dakika


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