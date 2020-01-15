Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Mustafa Bayramer (30) idaresindeki 61 AN 535 plakalı otomobil, Kırkgöz Mahallesi çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Ağır yaralanan Bayramer, Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarpması, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bolvadin, Kırkgöz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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