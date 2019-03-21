Son Dakika Haberleri: Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

23 dakika önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onur Çengel (26), hayatını kaybetti.

Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yol  kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onur Çengel (26), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Onur Çengel yönetimindeki 41 AAZ 285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Onur Çengel'i otomobilden çıkardı. Çengel, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:28 Kaynak: DHA

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kartepe, Kocaeli, Güncel
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