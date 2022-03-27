Elektrik direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elektrik direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı

27.03.2022 21:49
Elektrik direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı

TUNCELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

TUNCELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 62 T 102 plakalı taksi, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk yerinden sökülürken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, taksinin çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Elektrik direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı
YORUMLAR
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Tunceli Ovacık, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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