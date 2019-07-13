Elektrik direğine çarpmasa dereye uçacaktı
4 saat önce
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin yakındaki dereye uçmaması ve çarptığı elektrik direğinin üzerine düşmemesi sonucu kaza ucuz atlatıldı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:21 Kaynak: İHA
'te kontrolden çıkan otomobilin yakındaki dereye uçmaması ve çarptığı elektrik direğinin üzerine düşmemesi sonucu kaza ucuz atlatıldı.
Alınan bilgilere göre; Osmangazi
Mahallesi Karasu
Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Eda A. yönetimindeki 11 AAJ 271 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, beton direk yamuldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü Eda A.'ya gerekli müdahale yaparken, sürücü kendi isteği ile hastaneye gitmeyi 'red' etti.
Otomobilin yakındaki Karasu deresine uçmaması ve çarptığı elektrik direğinin üzerine düşmemesi sürücünün kazayı ucuz atlatmasına sebep oldu. Polis
olay yerinde gerekli notlarını alırken, yamulan direği OEDAŞ yetkileri onardı. Sürücü bayan kazanın şokunu uzun süre atamadı. - BİLECİK
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