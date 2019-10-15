Son Dakika Haberleri: Elektrik direğine çarptı, yan yattı
Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğine çarptı, yan yattı

Elektrik direğine çarptı, yan yattı

1 saat önce

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan kamyonet yan yattı.

Elektrik direğine çarptı, yan yattı, System.String[]

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan kamyonet yan yattı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ereğli -Zonguldak karayolunun Deli Hakkı mevkiinde meydana geldi. 67 TA 309 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpıp yan yattı. Kazada ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Öte yandan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken yan yatan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:31 Kaynak: İHA
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