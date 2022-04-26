Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

26.04.2022 11:03

Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Olay gece geç saatlerde ilçeye bağlı Kalemli Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sulama trafosu arızasını gidermek isteyen Mehmet Durmuş, çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Yaklaşık 2 metrelik direkten düşen Mehmet Durmuş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi hastane morguna kaldırılan Durmuş'un yakınları hastaneye akın etti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti ŞANLIURFA - Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Kilis'te hafif ticari araç su kanalına uçtu, 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kilis'te hafif ticari araç su kanalına uçtu, 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Hesabına 1 milyon TL gönderilen şoför, yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine iade etti
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:25 29 yaşındaki Rohat Balkı'dan 103 gündür haber alınamıyor! Bulana 50 bin TL ödül verilecek!
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 11:46:05. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement