Elektrik Direğine Çıktı, Akıma Kapılarak Öldü
58 dakika önce
BARTIN'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Sefa Özsoy (25), evinin bahçesinde bulunan elektrik direğinde çıktı, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
BARTIN'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Sefa Özsoy (25), evinin bahçesinde bulunan elektrik direğinde çıktı, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Bartın
merkeze bağlı Akbaş Köyü Sazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Sefa Özsoy, evinin bahçesinde bulunan elektrik direğine çıktı. Akıma kapılan Özsoy, aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Sefa Özsoy'un cenazesi morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı. - Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:59 Kaynak: DHA
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