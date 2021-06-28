Elektrik direğine oğul veren arılar kovana alındı - Son Dakika

Elektrik direğine oğul veren arılar kovana alındı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde en işlek caddede bulunan elektrik direğine oğul veren arılar, çağrılan aracı tarafından toplandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Hürriyet Caddesinde bulunan elektrik direğine oğul veren arıların olduğunu gören vatandaşlar durumu zabıtaya bildirdi. Yüzlerce arının bulunduğu elektrik direğine oğul veren arıları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Zabıta ekiplerinin çağırmasıyla olay yerine gelen arıcı Tarık Özyiğit, özel kıyafetini giyerek merdiven yardımıyla elektrik direğine tırmandı. Yanında getirdiği çuval içerisindeki kovanlara arıları toplayan Tarık Özyiğit, arıları kendi kovanlarına götürdü. Arıların toplanmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.