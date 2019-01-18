Son Dakika Haberleri: Elektrik Direğine Takılan Kuşu Kurtarmak İsterken Akıma Kapılan Ramazan Protez Kollarına Kavuştu

Elektrik Direğine Takılan Kuşu Kurtarmak İsterken Akıma Kapılan Ramazan Protez Kollarına Kavuştu

1 saat önce

Elektrik direğine takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan Ramazan protez kollarına kavuştuAĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 9 Ekim 2017 tarihinde elektrik direğine takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve tedavi gördüğü hastanede kolları kesilen 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir...

Elektrik direğine takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan Ramazan protez kollarına kavuştu

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 9 Ekim 2017 tarihinde elektrik direğine takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve tedavi gördüğü hastanede kolları kesilen 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir protez kollarına kavuştu.
Olay, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde 9 Ekim 2017 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvan otlatan Ramazan Taşdemir çobanlığının son gününde elektrik direğindeki yaralı kuşu kurtarmak için direğe çıktıktan bir süre sonra akıma kapılıp yaralandı. Direkte 1,5 saat elektrik tellerinde asılı kalan Ramazan, TEDAŞ ekiplerince indirilip ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi edildikten sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisine sevk edildi. Üçüncü derece yanık olduğu belirlenen Taşdemir'in her iki kolu yapılan tedavinin ardından dirsek altından kesildi.
Bir süre Erzurum'da tedavi gören Ramazan Taşdemir'in tedavisine protez kollarının takılması için Ankara'da devam edildi. 2 yıldır kolsuz bir şekilde ailesinin yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Ramazan, protez kollarına kavuşmak için tüm Türkiye'den yardım istedi.
"Ramazan protez kollarına kavuştu"
Sağlık Bakanlığı ve isminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamının desteğiyle Ankara'da Ramazan'ın iki koluna da protez takıldı. Dün taburcu olan Ramazan Taşdemir, Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyüne döndü.
Ramazan Taşdemir'in babası Mehmet Taşdemir, oğlunun protezlere alışmaya çalıştığını ifade ederek İHA muhabirine telefonla bilgi verdi.
Oğlunun sağlık durumundan dolayı kameralara çıkmak istemediğini kaydeden Mehmet Taşdemir, "Ramazan'ı evimize getirdik. İki koluna da devlet büyüklerimiz ve Türk halkının desteğiyle protez takıldı. Sağlık durumu iyi ancak psikolojik olarak biraz yıprandı. Habercilerin karşısına çıkmaya henüz hazır değil. Protezlerine alışmaya çalışıyor. Zamanla çok daha iyi olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Diyadin, Genel
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