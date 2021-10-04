Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor - Son Dakika

Uşak'ta arkadaşıyla birlikte tarlada duran genç, tuvaletinin gelmesinin ardından elektrik direğine doğru tuvaletini yapmaya başladı. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle akıma kapılan şahıs, kaldırıldığı hastanede can verdi.

EKİPLER HEMEN BÖLGEYE GİTTİ

Bölme Mahallesi'nde bir tarlada arkadaşıyla bulunan S.U. (27), küçük tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti. Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

ARKADAŞI GÖZALTINDA

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.U.'nun arkadaşı M.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.