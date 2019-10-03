Son Dakika Haberleri: Elektrik direğini çalarken suç üstü yakalandılar
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Elektrik direğini çalarken suç üstü yakalandılar

2 dakika önce

Kars'ın Arpaçay ilçesinde elektrik direğini çalmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Elektrik direğini çalarken suç üstü yakalandılar, System.String[]

Kars'ın Arpaçay ilçesinde elektrik direğini çalmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi sırasında Arpaçay ilçesine bağlı Taşlı Tepe mevkisinde, 2 kişinin, 10 metre uzunluğundaki elektrik direğini yerinden söktükleri tespit edildi.

Ekipler, elektrik direğini sürükleyerek götürmeye çalıştıkları belirtilen 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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