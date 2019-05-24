Son Dakika Haberleri: Elektrik direğini çalarken suçüstü yakalandılar

Elektrik direğini çalarken suçüstü yakalandılar

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde elektik direği çalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Elektrik direğini çalarken suçüstü yakalandılar, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde elektik direği çalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Sarıçukur Mahallesinde devriye gezen Jandarma ekipleri yol kenarında bulunan elektrik direğini çalarak 46 KP 989 plakalı araca yüklemeye çalışan B.C. (27) ve S.C. (30) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:01 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Jandarma, Onikişubat, 3. Sayfa
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