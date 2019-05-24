Elektrik direğini çalarken suçüstü yakalandılar
2 saat önce
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde elektik direği çalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:01 Kaynak: İHA
'ın Onikişubat
ilçesinde elektik direği çalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçesi
Sarıçukur Mahallesinde devriye gezen Jandarma
ekipleri yol kenarında bulunan elektrik direğini çalarak 46 KP 989 plakalı araca yüklemeye çalışan B.C. (27) ve S.C. (30) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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