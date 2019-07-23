Elektrik direğini çaldılar
1 saat önce
Adana'da elektrik dağıtım şirketi personeli gibi davranarak kullanılmayan elektrik direğini kesip çaldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:06 Kaynak: AA
'da elektrik dağıtım şirketi personeli gibi davranarak kullanılmayan elektrik direğini kesip çaldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Sarıçam
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe
Mahallesi'nde kasasında elektrik direği yüklü bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Elektrik dağıtım şirketi personeli gibi giyinen iki kişinin durumundan şüphelenen ekipler, metal direğin Çukurova Üniversitesi
kampüs alanından oksijen kaynağıyla kesilerek çalındığını tespit etti.
Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.
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