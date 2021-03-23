Elektrik direğini kesip hurdacıya götürürken yakalandı - Son Dakika

Elektrik direğini kesip hurdacıya götürürken yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde demir elektrik direğini kesip, otomobili ile hurdacıya satmaya götüren şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde demir elektrik direğini kesip, otomobili ile hurdacıya satmaya götüren şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye olay, ilçeye bağlı Koçlu köyünde yaşandı. Ali S. adlı kişi, köyde bulunan demir elektrik direğini keserek otomobiline yükledi. İddiaya göre, elektrik direğini hurdacıya götürmek isteyen şahsı yolda jandarma yakaladı. Elektrik direği ile birlikte yakalanan Ali S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ali S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Son Dakika

Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada

Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu

İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı

Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?

Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi

Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi

Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu