Elektrik direğinin altında cesedi bulunmuştu! Şerifa intihar mı etti? - Son Dakika

Yenişehir ilçesi Güvendere Mahallesinde dün öğlen saatlerinde vatandaşlar, trafo direğinin dibinde hareketsiz halde kadın buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

7 GÜN ÖNCE ORTADAN KAYBOLMUŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cesedin 7 gün önce kaybolan Şerifa Çiçek ait olduğu tespit edildi.

İNTİHAR BULGUSUNA RASTLANDI

Kadını cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürülürken, burada yapılan ön otopsi raporundan kadının yüksek gerilim hattında elektrik çarpması sonucu yere düşüp öldüğü belirlendi. Kadının intihar etmek için buraya çıktığı tahmin ediliyor.

Otopsi işlemleri sonrası Şerife Çiçek'in cansız bedeni dün gece ailesi tarafından alınarak Yeni Köy Asri mezarlığından gözyaşları içinde defin edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.