Son Dakika Haberleri: Elektrik Direğinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Elektrik Direğinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Dicle Elektrik görevlisi, bakım onarım için çıktığı direğin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Elektrik Direğinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Dicle Elektrik görevlisi, bakım onarım için çıktığı direğin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aktaş köyünde meydana geldi. 35 yaşındaki Murat Karakuş'un Aktaş köyünde bakım onarım için çıktığı direk, yol yapım çalışmaları sırasında altının boşalması nedeniyle devrildi. Devrilen direğin altında kalan Karakuş ağır yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı. Karakuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:47 Kaynak: İHA

Dicle, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:51:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik Direğinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]