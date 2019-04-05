Son Dakika Haberleri: Elektrik Direğinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Elektrik Direğinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

38 dakika önce

Elektrik direğinin altında kalan işçi hayatını kaybettiSİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde Dicle Elektrik görevlisi, bakım onarım için çıktığı direğin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Elektrik Direğinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Elektrik direğinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde Dicle Elektrik görevlisi, bakım onarım için çıktığı direğin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aktaş köyünde meydana geldi. 35 yaşındaki Murat Karakuş'un Aktaş köyünde bakım onarım için çıktığı direk, yol yapım çalışmaları sırasında altının boşalması nedeniyle devrildi. Devrilen direğin altında kalan Karakuş ağır yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı. Karakuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:47 Kaynak: İHA

Dicle, Kurtalan, Siirt, İşçi, 3. Sayfa
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