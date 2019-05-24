Son Dakika Haberleri: Elektrik direğinin demirlerini çalan kuzenleri jandarma yakaladı

Elektrik direğinin demirlerini çalan kuzenleri jandarma yakaladı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, elektrik direğinin demirlerini çalarak kamyonete yükleyen S.C. (30) ve kuzeni B.C. (27) jandarma tarafından yakalandı.

Elektrik direğinin demirlerini çalan kuzenleri jandarma yakaladı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, elektrik direğinin demirlerini çalarak kamyonete yükleyen S.C. (30) ve kuzeni B.C. (27) jandarma tarafından yakalandı. 
Olay, akşam saatlerinde Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi. B.C. ve S.C., yol kenarındaki elektrik direğinin demirlerini çalarak 46 KP 989 plakalı kamyonete yükledi. Bu sırada devriye gezen Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kamyonetin arkasındaki demir yığınını görünce kamyoneti durdurdu. Ekipler, B.C. ve S.C.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:49 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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