Elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı

20.04.2022 11:22
Elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı

Bilecik'te OEDAŞ firmasına ait elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı.

Bilecik'te OEDAŞ firmasına ait elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında 3 kişinin oksijen kaynağı ile OEDAŞ firmasına ait elektrik direğinin demirlerini kestikleri görüldü. Olay yerine giden ekipler B.S., B.K. ve N.K. isimli şahısları suçüstü yakaladılar. Şahıslar ilk ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı

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osmangazi elektrik dağıtım, Jandarma, Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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