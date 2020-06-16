Elektrik direğinin içinde sıkışan minik kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı - Son Dakika

Elektrik direğinin içinde sıkışan minik kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

GİRESUN - Giresun'da elektrik direği içinde sıkışan minik kedi itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Giresun'un Aksu mahallesinde bir elektrik firmasına ait olan hurdalıktan kedi sesleri gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik direğinin içine sıkışmış olan yavru kediyi kurtarmak için hemen harekete geçti. Yaklaşık iki gündür direğin içinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin boruyu kesmesi üzerine sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hayvanseverler ve barınak çalışanları tarafından veterinere götürülen yavru kedinin ilk müdahalesi yapıldı. Aşırı susuz kalması nedeniyle yavru kediye hemen su ve mama verildi. Veterinerde gözetim altında tutulacak olan yavru kedi daha sonra hayvan barınağına teslim edilecek.